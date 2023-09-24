شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنين لإطلاقهمـا النـار فـي الهـواء مـن سلاحيـن نارييـن بحوزتهما في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، واحالتهما للنيابة العامة.

وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

إطلاق نار من السيارة

انتشر أمس فيديو يظهر خلاله شخصين يمسكان سلاحين ناريين، ويطلقان منهما النار بينما يقودان السيارة على طريق عام.

وفور انتشار الفيديو، تم تحديد هوية مطلقي النار لتلقي شرطة تبوك القبض عليهما.