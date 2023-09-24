شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لإستهلال مشواره الأفريقي الليلة، أمان نظيره سان جورج الإثيوبي في رحلة الدفاع عن الأميرة السمراء، في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

حيث يسعي الأهلي لتحقيق فوز مريح في مواجهة الليلة، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مواجهة الإياب، وضمن التأهل لدور المجموعات.

في حين يأمل فريق سانت جورج من تحقيق المفاجأة عندما يلاقي المارد الأحمر، لا سيما أن مباريات الأندية الإثيوبية مع الأندية المصرية دائما ما تكون مليئة بالندية والإثارة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر.