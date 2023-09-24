"مدني القطيف" يُخمد حريقًا شب في مستودع بحي المجيدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت قوات الدفاع المدني في القطيف من إخماد حريق شب في مستودع بحي المجيدية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم يخلف أي إصابات ولله الحمد.

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