شكرا لقرائتكم خبر عن دانا السليمان من "كاوست" تحصل على جائزة "لوريال- اليونسكو" للنساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حازت البروفيسورة دانا السليمان، الأستاذة المساعدة في هندسة وعلوم المواد وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، على جائزة "لوريال- اليونسكو للنساء في مجال العلوم" في الشرق الأوسط.

وتعد "لوريال- اليونسكو للنساء في مجال العلوم" في الشرق الأوسط، جائزة دولية مرموقة تمنحها مؤسسة لوريال مع اليونسكو منذ عام 2014 لدعم العالمات العربيات الشابات اللاتي تفوقن في علوم الحياة أو العلوم الفيزيائية.

وانضمت السليمان إلى كاوست عام 2021 بعد أن أكملت درستها وعملت في عدة دول، حيث أنهت دراستها الثانوية في كندا، وحصلت على ثلاث درجات علمية من كلية إمبريال كوليدج في لندن قبل أن تنضم إلى معهد ماساتشوستس للتقنية من خلال برنامج زمالة ابن خلدون لما بعد الدكتوراه، وتركزت أبحاثها على تطوير طرق مبتكرة للكشف عن المؤشرات الحيوية للحمض النووي الخاصة بأمراض معينة.

أدوات الكشف المبكر للسرطان

وتطمح "دانا" لتزويد قطاع الرعاية الصحية بأدوات الكشف المبكر والدقيق عن العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنياتها المبتكرة تقدم حلولًا غير مكلفة، ولا تستدعي التدخل الجراحي، مما يعني إمكانية الاستفادة منها من قبل عدد أكبر من المرضى.

وجاء اختيار لجنة جائزة لوريال- اليونسكو للبروفيسورة ليس فقط لإنجازاتها العلمية المتميزة، ولكن أيضًا لتطويرها أساليب مبتكرة للكشف عن العلامات الحيوية، وتقول السليمان "تشرفت جدًا بهذا التكريم الدولي الذي ما كان ليتحقق دون الدعم المتميز والمرافق المتطورة في بلدي المملكة العربية السعودية وفي كاوست. وستكون هذه الجائزة حافزًا قويًا لمواصلة إسهاماتي الجريئة والمبتكرة لتحويل مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها".

جوائز أخرى

يذكر أن جائزة "لوريال- اليونسكو للنساء في مجال العلوم" هي واحدة من العديد من الجوائز التي حصلت عليها "دانا" أثناء مسيرتها العلمية، ففي يناير 2022، فازت بالجائزة العالمية "مبتكرون دون 35" عن ابتكارها المذهل في تطوير منصة إبرة مجهرية وظيفية مغلفة بالهيدروجيل، تساعد على أخذ عينات سريعة وغير جراحية واكتشاف المعلمات الحيوية الخاصة بالسرطان من النسيج الخلالي للجلد.

كما تم أيضًا تكريم طالبة الدكتوراه في كاوست ليلى الدخيل بجائزة لوريال- اليونسكو لفئة الطالبات وذلك لإنجازاتها البحثية المتميزة.