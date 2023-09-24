مراسل "الإخبارية" يوضّح أسباب حذفه لمقطع فيديو "احتفالات اليوم الوطني "

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 11:53 صباحاً

حذف مراسل قناة "الإخبارية" عبدالله القرني مقطع الفيديو والذي لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #ابو_بداح ونشر عبر قناة "الإخبارية"، والذي جاء تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني. وقال مراسل "الإخبارية" عبر حسابه الرسمي على منصة X: تم حذف الفيديو نزولًا عند رغبة أهل البنت، لبعض الظروف. وأضاف "القرني": ‏ لمن تداول سبب ردة فعلي بشيء مسيء، أحب أوضّح أن البنت لم تكن قريبة مني أثناء دورانها.

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