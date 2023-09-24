انت الان تتابع التحديث الأمريكي والبُشرى.. "الجهني": تأثّر المملكة بأول المنخفضات بهذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 11:57 صباحاً

قال المختص في الطقس العضو المؤسس في جمعية المناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إن تحديث الطقس الأخير للنموذج الأمريكي أظهر احتمالية تأثرنا بأول المنخفضات بمطلع أكتوبر. وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المنخفض سيؤثر بحالة عدم استقرار على بلاد الشام ومصر وأجزاء من شمال السعودية. وأشار إلى أن "التوقع لا يزال بعيداً نوعاً ما وقابلًا للتغير، ولكن نضعه للاستئناس والاستبشار".

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