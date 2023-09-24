السعودية | أول فعالية سينمائية بالرياض.. 100 مشارك بمنتدى الأفلام السعودي

شكرا لقرائتكم أول فعالية سينمائية بالرياض.. 100 مشارك بمنتدى الأفلام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمشاركة ما يقارب 100 مشارك و50 متحدثاً أساسياً، تتجهّز هيئة الأفلام السعودية لإطلاق الدورة الأولى من أول فعالية سينمائية تقام من نوعها وتحتضنها مدينة الرياض، وهي "منتدى الأفلام السعودي"، الذي سيعمل على تحويل صناعة الأفلام إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد السعودي، من خلال تقديم فرص استثمارية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتجدّد يعود بالفائدة على المملكة.

وينطلق "منتدى الأفلام السعودي" بداية الشهر المقبل ويستمر لأربعة أيام (1- 4 أكتوبر 2023)، بصالة معارض بوليفارد سيتي. وتستهدف هذه الفعالية أبرز صنّاع الأفلام والمنتجين والمخرجين والمستثمرين ووسائل الإعلام العالمية لاستعراض واقع ومستقبل صناعة الأفلام في السعودية.

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ورش عمل

كما يشتمل المنتدى على ورش عمل وعدة أقسام هي: منطقة الإلهام، منطقة الابتكار، منطقة الأنشطة التفاعلية، منطقة التجارب، منطقة الأعمال، معرض الوجهات. ومن المتحدثين في المنتدى: المنتجة السينمائية رشا الإمام، وكاتب السيناريو والمنتج محمد حفظي، وصانع الأفلام أندرو بارنسلي وغيرهم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية المهندس عبدالله آل عياف، أن المنتدى يعد إنجازًا مهمًا لصناعة الأفلام، وسيوفر منصة لكل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في صناعة الأفلام للتواصل فيما بينها، كما سيمثل المنتدى الأساس لإبداع وابتكار تقنيات وتكنولوجيا جديدة في صناعة الأفلام، متطلعين إلى رؤية تأثير هذا الحدث الرائد على تطوّر صناعة الأفلام في السعودية.