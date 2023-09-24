شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

إشادات بإنجازات المملكة

وأعرب البديوي عن بالغ سعادته وفخره باليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة وهامة وغالية على أبناء الشعب السعودي الكريم.

وأشاد بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة، التي تمضي بها قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزتين إقليمياً ودولياً.