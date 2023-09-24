شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": لا يمكن التنبؤ بالزلازل في أي مكان بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن ما يتم تداوله من فترة لأخرى في مواقع ووسائل مختلفة عن حدوث نشاط زلزالي يصل إلى درجات عالية تتجاوز 7.5 على مقياس ريختر غير دقيق، ويعتبر توقع حتى لو صادف حدوث زلزال يتوافق معه، مؤكدًا عدم إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل في الوقت الحالي.

طارق أبا الخيل

وأضاف أبا الخيل لـ"اليوم" قائلًا: "تحدث الزلازل بسبب حركات الصفائح التكتونية المسببة لتراكم الإجهادات والضغوط على صخور القشرة الأرضية على مر السنين والتي تؤدي إلى حركة الصدوع الموجودة في هذه القشرة مسببة حدوث نشاط زلزالي".

وأوضح: "من المهم تثقيف وتوعية المجتمع بأخطار الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء الهزات الأرضية، وليس بالضرورة أن يكون هناك خطر قادم، ولكن التثقيف مهم للجميع مثله كأي تثقيف آخر كالتوعية الغذائية والصحية والرياضية وغيرها".

فيما أكد أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هي الجهة الرسمية المعنية بمتابعة ورصد الهزات الأرضية والمصدر الموثوق للمعلومات المتعلقة بالزلازل في المملكة العربية السعودية