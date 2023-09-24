شكرا لقرائتكم خبر عن يلا شوت..بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال

يلا شوت..بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال،فريق الأهلي يستعد اليوم الأحد لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي. يجدر بالذكر أن الأهلي سيلعب مباراتي ذهاب وإياب أمام سان جورج في هذه البطولة على استاد القاهرة، وذلك استنادًا إلى اتفاق تم بين مسؤولي الناديين، بناءً على قرار الكاف الذي أكد أن الملاعب الإثيوبية لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة.

مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر يلا شوت

قام النادي الأهلي بطلب تعديل موعد مباراته ضد فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمقدار 60 دقيقة، حيث تم تغيير موعد المباراة من الساعة السادسة مساءً إلى السابعة مساءً.

وتمكن الأهلي من الحصول على موافقة الجهات الأمنية لاستضافة 30 ألف مشجع خلال المباراة التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن يجري الأهلي أخر حصة تدريبية مساء اليوم السبت كاستعداد نهائي لهذه المباراة الهامة أمام سان جورج الإثيوبي.

الجدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم السابق، حيث نجح في تحقيق هذا الإنجاز على حساب نادي الوداد المغربي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة الذهاب أمام فريق سان جورج الإثيوبي، بتشكيل شبه اضطراري نظرًا لحدوث العديد من الغيابات في صفوف الفريق قبل المباراة.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - أحمد عبد القادر.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.