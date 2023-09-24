بالصور.. عروض جوية تشهدها مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني 93

شهدت مناطق المملكة اليوم عروضا جوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية . وشاهد سكان العاصمة الرياض لوحات فنية وعروض جوية ومشاعر بهجة في اليوم الوطني 93، حيث شكلت الطائرات المشاركة في العرض عددا من اللوحات كما تم رفع علم المملكة العربية السعودية في سماء الرياض.

وشهدت سماء مدينة تبوك اليوم، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني الـ 93 .

وقامت 15 طائرة ولليوم الثاني على التوالي بتقديم عروض جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

كما شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عصر اليوم، العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية في سماء الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جيزان ، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93.

وجذبت العروض الجوية والعسكرية، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات، وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.

كما شهدت مدينة أبها في عسير عروضا جوية نفذتها القوات الجوية السعودية.