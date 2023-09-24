- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وشهدت سماء مدينة تبوك اليوم، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني الـ 93 .
وقامت 15 طائرة ولليوم الثاني على التوالي بتقديم عروض جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
كما شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عصر اليوم، العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية في سماء الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جيزان ، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93.
وجذبت العروض الجوية والعسكرية، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات، وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.
كما شهدت مدينة أبها في عسير عروضا جوية نفذتها القوات الجوية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عروض جوية تشهدها مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني 93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.