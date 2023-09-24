ورفع أمير القصيم التهنئة باسمه وباسم أهالي منطقة القصيم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما تحقق من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة، وحرص القيادة الرشيدة على رخاء وأمن شعبها، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير القصيم أن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة في رسالتها وإنجازاتها الإقليمية والدولية، وأصبح وطننا الغالي أروع نموذج في الوحدة والاستقرار والبناء والنماء، مما ساهم في أن تكون المملكة مكانة عظيمة من بين دول العالم، بفضل من الله، وبفضل القيادة من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالمجتمع السعودي إلى أعلى المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة المؤسس لتوحيد قلوب أبناء دوت الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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