نورس جدة يعزز جودة الحياة

وستكون جزيرة النورس من المشروعات الحيوية بالواجهة البحرية، ووجهة مثالية أمام السكان وزوار العروس عند اكتمال المشروع الذي يعزز جودة الحياة، ويحسن أنسنة المدينة، ويعطي خيارات كثيرة أمام السكان والزوار والسياح في الترفيه والسياحة.
وتواصل أمانة جدة أعمال المشروع وتطوير الجزيرة بالواجهة البحرية ضمن المشاريع التي تهدف لتحقيق رؤية 2030، وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بجدة من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة، وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.
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