انت الان تتابع مزاد العلا للتمور.. تنوّع بالمنتجات وتقنية إلكترونية لضمان الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد الأسبوعُ الثالث من مزاد مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ ارتفاعًا في معدلات تدفق التمور للمزاد في أسبوعه الثالث؛ حيث بلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 415 طنًّا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من المزاد.

وأطلقت الهيئةُ منذ بداية المزاد نظامَ التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code، التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد؛ حيث يعتبر هذا النظام أمرًا حيويًّا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد.

كما يُمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها من خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشؤها، وأي شهادات "مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية"، ويعتبر هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.