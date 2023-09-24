شكرا لقرائتكم خبر عن توعية الأطفال بالبيئة في احتفالات جدة باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة جدة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 93 بطريقة مميزة، وذلك في إحدى المجمعات التجارية وتركزت على توعية الأطفال بالدور البيئي وذلك من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية.

ضمت الفعالية العديد من الأركان التعريفية المختلفة التي تهتم بالمنحل والحيوانات الأليفة والكائنات الفطرية والتصوير والطيور والمنتجات الزراعية وأحواض السمك والهدايا، وجرىتوزيع العديد من الهدايا التذكارية والشتلات بهدف زيادة الوعي البيئي وتعزيز أهمية التشجير وزراعة الشتلات.

فعاليات ميدانية أخرى

ويشارك مكتب الوزارة في جدة في العديد من الفعاليات الميدانية الأخرى بمناسبة اليوم الوطني، بما في ذلك احتفالية لمنسوبيه بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في منطقة مكة المكرمة. ستتضمن الفعالية فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرضًا، بالإضافة إلى رفع العلم السعودي وتوزيع الهدايا والأعلام على الموظفين والموظفات.

وفي اليوم التالي، سيتم تنظيم عروض توعوية وفعاليات متنوعة بالتعاون مع بنك الدم وإدارة العلاقات العامة بمستشفى الثغر بجدة وجمعية ”ابتسم“، وذلك للموظفين. ستتم خلال هذه الفعالية توزيع الهدايا أيضًا.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس وليد ال دغيس، إلى أن الفرع يوفر العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات المنطقة. وذلك بهدف المساهمة في غرس روح التطوع في المجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات، وتعزيز روح الانتماء الوطني.