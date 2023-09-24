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السعودية | سفارة المملكة في طاجيكستان تحتفي باليوم الوطني الـ 93

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان الأستاذ وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، مساء اليوم، حفل استقبال في العاصمة دوشنبيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

 

حضر الحفل ضيف الشرف معالي رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادر زاده، ومفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ سعيد مكرم عبدالقادر زاده، ومعالي رئيس وكالة تنمية الصادرات السيد سراج الدين زاده، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية طاجيكستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال والفكر والإعلام، وبمشاركة جمعية الثقافة والفنون في الرياض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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