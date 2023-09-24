السعودية | سفارة المملكة في طاجيكستان تحتفي باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان الأستاذ وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، مساء اليوم، حفل استقبال في العاصمة دوشنبيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

حضر الحفل ضيف الشرف معالي رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادر زاده، ومفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ سعيد مكرم عبدالقادر زاده، ومعالي رئيس وكالة تنمية الصادرات السيد سراج الدين زاده، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية طاجيكستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال والفكر والإعلام، وبمشاركة جمعية الثقافة والفنون في الرياض.