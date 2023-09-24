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السعودية | القيادة تعزي رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس السابق

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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