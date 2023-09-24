شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة نيمار وجيسوس في الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، دخول البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في أزمة مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، خلال الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة حدوث مشادة بين نيمار وجيسوس عقب مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي في بداية مشوار الزعيم بمجموعات دوري أبطال آسيا وتعادل الهلال على أرضه بهدف لكل فريق.

وكان علي البليهي مدافع الفريق سجل هدف ذاتي في الدقيقة 100، مما تسبب في صدمة للجماهير في ظل كوكبة النجوم التي ضمها الأزرق هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة حدثت في غرفة الملابس حين وبخ جيسوس نيمار بشدة أمام باقي اللاعبين ولم يتقبل النجم البرازيلي هذا الأمر بل وطالب بإقالة المدرب البرتغالي.

وتابعت: "نيمار لم يقدم أفضل أداء في المباراة، حيث لم يسجل، ولم يكن سلوكه مثاليا على أرض الملعب، لأنه كان عرضة للطرد وأخطأ في تسجيل هدف سهل نسبيا في منطقة الجزاء".

وذكرت أن مسؤولي النادي السعودي اجتمعوا بوكيل جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، وحذروا من إمكانية إنهاء عقده إذا لم يتحسن أداء الفريق.

وانضم نيمار إلى نادي الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قدرت بنحو 90 مليون يورو في عقد لمدة موسمين. خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.