شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان على رأس المرشحين لخلافة جيسيوس في الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود تفكير لدى إدارة الهلال في إقالة البرتغالي جيسيوس بسبب تدني مستوى الفريق ونتائجه خلال المباريات الأخيرة، مع ترشيح الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المهمة.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، إلى أن هناك قائمة من 5 مدربين مرشحين لخلافة البرتغالي خيسيوس، يأتي على رأسهم زيدان، للقيادة الفنية.

وتابعت: "الفرنسي زين الدين زيدان، الذي لا يرتبط مع أي ناد في الوقت الحالي منذ رحيله عن ريال مدريد أول المرشحين، بالإضافة إلى الإسباني جوليان لوبيتيجي الذي تم إنهاء تعاقده بالاتفاق مع نادي وولفرهامبتون والذي كان الهدف الأول لإدارة نادي الهلال، خلال الصيف الماضي للتعاقد معه.

وأضافت: "يتواجد المدرب البرتغالي ماوكو سيلفا مدرب نادي فولهام، في مرتبة تالية في القائمة، ولديه شرطًا جزائيًا بعقده بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني يتيح للنادي السعودي التعاقد معه، دون الدخول في مفاوضات مع النادي الإنجليزي".

واختتمت: "ضمت القائمة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر المدير الفني السابق لناديي برايتون وتشيلسي، والذي لا يرتبط بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، والإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق برشلونة، خاصةً بعد إقالته من تدريب فياريال، بداية هذا الموسم وعدم ارتباطه بأي عقد".