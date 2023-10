شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً باليوم الوطني.. عروض ومقاتلات جوية وأعلام تعتلي قصر المؤسس بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت محافظة الخرج أمس السبت، باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهالي في تظاهرة وطنية شهدتها المحافظة.

وجاءت هذه الفعالية الوطنية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، الذي أكد على زيادة عدد مواقع الاحتفالات وتسهيل حركة السير وتوفير كافة الخدمات لضمان أمن وسلامة الأهالي وراحتهم في المواقع واستمتاعهم بالفعاليات المصاحبة.

بدأت الفعاليات بعروض للمقاتلات السعودية في سماء المحافظة, حيث استمتع الأهالي والزوار بالعروض في مواقع متنوعة بدأت بقصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، وامتدت العروض الجوية على امتداد طريق الملك عبدالله رافقها مسيرة في القطاعات العسكرية والمدنية الأهالي ورفع في المحافظة أكثر من 4500 علم رفرفت خفاقة في كافة أرجاء المحافظة.

7 مواقع للاحتفالات

وأعدت بلدية محافظة الخرج 7 مواقع للاحتفالات، شهدت أكثر من 25 فعالية وزع فيها 43 ألف هدية على مدى ثلاثة أيام, وأضاءت الألعاب النارية سماء الخرج واستمتع الزوار بعروض للصوت والضوء على مباني البلدية, والميادين, والنافورة التفاعلية.

اختتمت الفعاليات مساء أمس بحفل رسمي حضره وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد لشؤون بلديات المنطقة المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد الزيد أن المواقع التي شهدت الاحتفالات هي مركز احتفالات البلدية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وممشى طريق الملك سلمان وممشى غياضة وممشى الخزامى ومبنى بلدية الخرج، اشتملت على أكثر من 25 فعالية منها تعليم العرضة السعودية ومدينة البهجة والفنون الموسيقية والغنائية وألعاب الكرنفال والفرق الاستعراضية والفنون المتنوعة والبطولة الرياضية الإلكترونية والأوبريت الغنائي والعرضة وعروض الضوء والصورة النافورة التفاعلية وعروض المسرح.

كما تضمنت الفعاليات المسيرة الوطنية وعروضاً للألعاب النارية وكذلك توزيع أكثر من43 ألف هدية لأهالي وزار المحافظة.

لوحة سينمائية بديعة جاذبة

حوّلت عروض "الإضاءة الجبلية والصوت" جبال أجا الشاهقة بمدينة حائل إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار بعروضها الفنية الجميلة، وإضاءاتها المميزة التي أضفت بعدًا آخرًا من الجمال الذي تتميز به جبال حائل وفعالياتها المتنوعة التي تنظمها أمانة المنطقة لزوار المنتزهات احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وشملت العروض إضاءات ثلاثية الأبعاد بتقنيات حديثة منوعة تحتوى على تمازج لوني وضوئي جميل على واجهات جبال أجا التي تحتوي على صور للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات السينمائية بتقنية 3D التي تحكي عن ملاحم هذا الوطن وتاريخه المجيد منذ توحيده على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.

كما تم عرض عدد من اللوحات الفنية الضوئية على الجبال المتزامنة مع الصوت لتعطي تمازجًا كرنفاليًا يعرض لأول مرة في جبال الوطن بهذا الحجم والمساحة للعرض الكبير الذي يشاهد على مسافات كبيرة للمتلقى .

ويحيط بـ " عروض الإضاءة الجبلية " العديد من الأنشطة الترفيهية ومواقع الفعاليات الجاذبة، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي، وفعاليات أخرى تجعل المنطقة أشبه بمسرح كبير مهيأ للعروض المختلفة.