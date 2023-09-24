محافظ الأحساء يرعى حفل اليوم الوطني

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، الحفل الرئيسي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 بالأحساء، وذلك في المسرح العائم بمتنزه الملك عبدالله البيئي (جنوب مدينة الهفوف) بحضور أكثر من 80 ألف زائر، وتضمَّن حزمة من الفعاليات الاحتفالية، التي انطلقت من الساعة الـ4 حتى الـ11 مساء.

أمن ورخاء

وتضمن الاحتفال الاستعراضات المتعددة للنافورة التفاعلية بوسط المتنزه إذ عرضت تشكيلات فنية، تحمل اللونين الأبيض والأخضر.

وأكد محافظ الأحساء أن هذه المناسبة الغالية تأتي على كل السعوديين والسعوديات، والمملكة العربية السعودية تعيش في أمن وأمان ورخاء واستقرار، ونجدد فيها ولاءنا لقادتنا المخلصين الذين أولوا بلادنا جل اهتمامهم وحرصهم على أن تكون رائدة ومتقدمة في كل المجالات.

نحلم ونحقق

وأشاد محافظ الأحساء بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93 «نحلم ونحقق»؛ الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية، حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- كان ساعيًا وحالمًا منذ توحيد المملكة العربية السعودية، إلى تغيير مجرى التاريخ بأحلامه الكبيرة التي كان يعيشها هو ومن معه، فبذلوا الغالي والنفيس لتحقيقها طيلة حياتهم، ثم توارثها من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال: «إن الأحلام الكبيرة ما زالت تتحقق ولله الحمد حتى يومنا هذا، وتأتي بعدها أحلام أخرى أكبر؛ لأنها بُنيت على عقيدة راسخة، ورؤى واضحة، وخطط شاملة، ازدهرت بها البلاد وتطورت وأصبحت وجهة عالمية متنوعة».

فعاليات الحفل

واشتمل الحفل، على «أوبريت» بعنوان: «نحلم ونحقق» من غناء الفنان عبدالرحمن المزيعل ومحمد النوه؛ الذي قدم لوحات فنية جسدت معاني الطموح الذي تعيشه السعودية، عبر حزمة من المنجزات التي تسير وفق مستهدفات رؤية مملكتنا الطموحة 2030 بدعم القيادة الرشيدة لكل ما شأنه التقدم والازدهار للوطن والمواطن.

كما قدمت فرقة سيالة للفنون الشعبية في الأحساء، العرضة السعودية، على نغمات الطبول وأهازيج النصر الشهيرة في توحيد المملكة، فيما شهدت سماء المتنزه عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء الحفل، وأضفت البهجة والسرور.