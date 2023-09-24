محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني

رعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للملكة العربية السعودية ، أمس السبت بمنتجع الوادي، بمركز وادي بن هشبل التابع للمحافظة، وبحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد المشايخ والأهالي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى بعد ذلك محافظ خميس مشيط كلمته عبّر من خلالها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الثالث والتسعين، نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل ثلاثة وتسعين عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية، بعد إعادة توحيدها على يد جلالة الملك، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة، بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال لسنة 1319هـ، فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائيًا فريدًا من نوعه حيث إن الملك المؤسس -رحمه الله- كان همه الأول إنسان هذه الأرض، فكان أن كرس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضريه كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحواضر بالخدمات، ومن أهمها التعليم والصحة اللتين هما القاعدة الصلبة التي سينطلق منها أبناء دوت الخليج للنهوض بوطنهم.

تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية، واستعراض عدد من الخيول وروّاد الكشافة.

واختتم الحفل بعدد من العروض الفنية بهذه المناسبة الوطنية.