العلم السعودي يزين جسر صامويل بيكيت في إيرلندا

شاركت مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، المملكة في احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 في تمام الساعة 8 مساء السبت، حتى منتصف الليل وذلك بإضاءة جسر "صامويل بيكيت" أحد أهم معالم لندن وأقدمها.
وحضر العديد من المواطنين والطلبة السعوديين الدارسين في مختلف الجامعات الأيرلندية لحظة إضاءة الجسر في دبلن، معبّرين عن حبّهم لبلدهم وشعورهم بالفخر والاعتزاز بوطنهم.
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