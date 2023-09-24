سعود الطبية تسجل إنجازا طبيا جديدا باستخدامها تقنية SSO2

وأوضحت المدينة الطبية بأن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية. وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة وسيغادر المدينة قريبًا بإذن الله.
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