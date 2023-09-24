أبوعريش تتغنى بيوم دوت الخليج

تغنت محافظة أبوعريش بيوم دوت الخليج الـ93، ورسمت الفرحة على محيا الجميع، وشهدت المحافظة احتفالات كبيرة واستثنائية، عانقت معها عنان السماء، وعززت حب دوت الخليج، والولاء والانتماء، في وقت اكتست الشوارع والميادين والمتنزهات باللون الأخضر، وخروج الأهالي في مسيرات وطنية، وترديد الأهازيج الوطنية، ورفع الأعلام الوطنية، تعبيرا عن حب دوت الخليج.

واشتملت فعاليات احتفالات محافظة أبوعريش، على مسيرة وطنية، ومشاركة الجهات الحكومية، وأوبريت وطني بعنوان «سيوف الدار»، وقصايد شعرية، وكلمة المحافظة، ومشاركات تفاعلية، ومسابقات الطفل والأسرة، وعروض شعبية، خطفت معها الأنظار، وحازت إعجاب الحاضرين.

وأكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عزيزة وغالية في نفوس السعوديين، والتي يتم فيها استحضار تاريخ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، وسير أبنائه على نهجه الكريم، وصولا إلى العهد الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن احتفالات محافظة أبوعريش ستستمر 3 أيام، وتستهدف الأسرة والطفل والشباب، مشيدا بنجاح الحفل الكبير للأهالي، ومقدما التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.