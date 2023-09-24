وهج الألعاب النارية يمتع ملايين المشاهدين احتفالا باليوم الوطني الـ 93

أضيئت سماء مناطق المملكة في اليوم الوطني السعودي الـ 93 بالألعاب النارية، حيث شهدت الميادين والمواقع الحيوية على امتداد دوت الخليج الغالي عند التاسعة من مساء السبت ملايين المستمتعين برؤية وهج الأشكال الجمالية، في فعاليات تم تنظيمها من الهيئة العامة للترفيه.

وشهدت المناطق الترفيهية ومواقع الاحتفالات حضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بعروض الألعاب النارية، ووثقوا تصاعدها وإضاءاتها في سماء المملكة، لتخليد الاحتفال الذي ضم ألواناً من العروض والفعاليات.

وتقاسمت مشاهدة تلك الألعاب والاستمتاع بها أكثر من 15 موقعاً شملت كلاً من بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وشوهدت الألعاب النارية الاحتفالية أيضاً في أبها عبر حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.

وفي الرياض أقيمت ضمن فعاليات اليوم الوطني عروضاً مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، وشكلت لوحات وطنية تعانق السماء، بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ، وعلم المملكة، ونقلت بشكل مباشر عبر قناة السعودية.