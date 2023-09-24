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وتضمنت الفعاليات قصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية والعرضة السعودية وتكريم الرعاة والألعاب النارية.
كما اشتملت الفعاليات المقامة بحديقة المطل بمحافظة الحريق على لوحة جدارية بعنوان عبر عن شعورك تجاه وطنك وركن الأسر المنتجة، ومعرض نعانق الحلم، وركن الرسم على الوجه، وركن ريشة إبداع، وركن النقش على الحنا، وركن التصوير، والتوزيعات الخاصة باليوم الوطني التي تجاوزت 5 آلاف هدية وكذلك 10 آلاف علم وهدايا وسحوبات متنوعة تجاوزت 100 هدية.
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات متعددة في احتفالات الحريق باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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