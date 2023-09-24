فعاليات متعددة في احتفالات الحريق باليوم الوطني

نظمت بلدية محافظة الحريق عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني 93، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الحريق بالنيابة فيصل بن عبدالله القاسم، ورئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي، وعدد من القيادات الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية بدعم ومشاركة القطاع الخاص.

وتضمنت الفعاليات قصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية والعرضة السعودية وتكريم الرعاة والألعاب النارية.

كما اشتملت الفعاليات المقامة بحديقة المطل بمحافظة الحريق على لوحة جدارية بعنوان عبر عن شعورك تجاه وطنك وركن الأسر المنتجة، ومعرض نعانق الحلم، وركن الرسم على الوجه، وركن ريشة إبداع، وركن النقش على الحنا، وركن التصوير، والتوزيعات الخاصة باليوم الوطني التي تجاوزت 5 آلاف هدية وكذلك 10 آلاف علم وهدايا وسحوبات متنوعة تجاوزت 100 هدية.