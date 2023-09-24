انت الان تتابع مصر.. "القرش بهلول" الضخم يظهر من جديد في شاطئ البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 3:46 مساءً

قال موقع "مصراوي": إن عدسات عدد من الغطاسين رصدت ظهور "القرش الحوتي" الضخم في محافظة البحر الأحمر. وقال الموقع المصري: إن العدسات وثقت ظهور "القرش الحوتي" المعروف اصطلاحاً باسم "بهلول" خلال جولة في ساحل مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر. جدير بالذكر أن "القرش الحوتي" لا يعتبر من المفترسات، وذلك رغم ضخامة حجمه، إذ يصل وزنه إلى نحو 21 طناً بينما متوسط طوله يصل إلى 13 متراً.

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