انت الان تتابع إسرائيل تشنّ غارة على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 4:40 مساءً

أعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، شنَّ غارة جوية على قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، عبر منصة "إكس"، أنه سينشر معلومات إضافية حول الغارة، في وقت لاحق؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، بإصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع. وأوضح شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز والرصاص المعدني؛ لتفريق فلسطينيين نظّموا مظاهرات احتجاجية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

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