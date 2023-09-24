شاهد.. تصوير المسبار "أوسيريس" من سماء الإمارات بعد أنْ أطلقتْه "ناسا" عام 2016

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 4:42 مساءً

تمكّن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي التابع لمركز الفلك الدولي، من تصوير المسبار "أوسيريس- OSIRIS-REx" من سماء الإمارات ليلة أمس السبت 23 سبتمبر 2023، وهو مسبار أطلقته "ناسا" عام 2016م؛ لزيارة الكويكب "بينو" التي جرت عام 2020 لإحضار عينة تبلغ كتلتها 60 غرامًا إلى الأرض لتحليلها. وأوضح في بيانٍ أورده لـ"الخليج 365" مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد شوكت عودة؛ أنه بعد أخذ العينة عاد المسبار متجهًا نحو الأرض، ومن المخطّط عندما يصل لأقرب مسافة من الأرض مساء هذا اليوم "الأحد 24 سبتمبر" أن تنفصل عنه كبسولة لتهبط على الأرض في ولاية "يوتا" في الولايات المتحدة، ومن ثَم يكمل المسبار مهمته لزيارة الكويكب "أبوفيس" عام 2029م. وبيّن أن الصورة عبارة عن ثلاثة إطارات متتابعة، والفاصل بين كل منها حوالي سبع دقائق، ويبدو المسبار كنقطة صغيرة في المنتصف تتحرك بين النجوم التي تبدو على هيئة خطوط بسبب طول التعريض. ويظهر المسبار بصعوبة بسبب خفوت لمعانه الذي كان من القدر 18 تقريبًا، وبسبب قربه من الأفق بالنسبة لسماء الإمارات.

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