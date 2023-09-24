الشيخ منصور الخريجي "أبو نزار" نائب رئيس المراسم الملكية سابقًا إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 4:57 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ منصور بن محمد الخريجي "أبو نزار" نائب رئيس المراسم الملكية سابقًا. وأقيمت الصلاة عليه عَقِبَ صلاة العصر في الرياض، اليوم الأحد ٩ ربيع الأول ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في جامع الجوهرة البابطين، وتم الدفن في مقبرة شمال الرياض. وعزاء الرجال في الرياض اليوم الأحد بعد المغرب، وليوم واحد فقط في منزل المهندس عبدالإله الخريجي، حسب الموقع . وسيكون العزاء للرجال لليومين الثاني والثالث "الاثنين والثلاثاء" في مدينة جدة في منزل الشيخ منصور بن محمد الخريجي بجدة، حي المرجان، حسب الموقع .

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