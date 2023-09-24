شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي: السعودية بلد عظيم.. واكتشفت كنوزها التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب لودوفيك بويّ سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في نادي الإبل والاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93.

وقال سفير فرنسا لدى المملكة مقطع فيديو نشره حساب نادي الإبل اليوم الأحد: "يوم وطني سعيد للشعب السعودي والقيادة السعودية، ولايوجد مكان أجمل من نادي الإبل لنحتفل باليوم الوطني السعودي، هذا رمز البلد مثل العطور فهي رمز بلدنا والإبل رمز للبلد هنا".

وأضاف: "السعودية بلد عظيم، منذ 3 سنوات معكم أزور أكثر من مكان في الممكلة، واكتشف كنوز المملكة التاريخية الطبيعية، وطبعًا الشعب السعودي الجزء الكبير في هذا البلد".