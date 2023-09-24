شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات المدارس.. 6 ملايين طالب وطالبة يحتفلون بيوم الوطن الـ93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفل اكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمدارس المملكة من، يوم غداً الاثنين، باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق" من خلال العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، بما يعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، التي سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية بنين وبنات، وتستمر فعالياتها حتى الخميس 13 من شهر ربيع الأول الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم عن أبرز فعاليات وأنشطة الاحتفال باليوم الوطني في المدارس خلال الفترة من 10 الى 13 ربيع الأول من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة، من أبرزها القائد القدوة، الأوبريت والفلكلور، منافسات رياضية وطنية، معارض مدرسية، رسومات طلابية وطنية، جداريات رسم، مسرحيات، بالإضافة لفعاليات أخرى بعنوان نحلم ونحقّق، عاشقينك يا وطن، جزر وطن، حارة أجدادي، دون حدك ياوطن، البيرق، تلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة، وغيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تعزز في نفوس الطلاب والطالبات حب الانتماء والولاء للوطن والقيادة وترسيخ ملحمة بطولات توحيد الوطن في أذهانهم.

خطة برامج وفعاليات

يشار الى ان مدارس المملكة في جميع المراحل استعدت منذ وقت مبكر لهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ حيث شكلت اللجان لعمل خطة تنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطة المصاحبة لليوم الوطني الذي يأتي تجسيداً للدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ بتوحيد المملكة العربية السعودية مع دعوة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلبة وأسرهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية وتفعيلها داخل المدارس وفق الإجراءات النظامية والهوية المعتمدة لهذا العام.

وسأتي هذا الاحتفال تأكيداً على أهمية المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية وما تتركه من أثر في نفوس الطلاب والطالبات وتعزيز دور وزارة التعليم في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع كافة وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والعمل على مشاريعها ومبادراتها التي ستثمر بجهود أبنائها وبناتها، وبدعم متواصل ولا محدود من قادتها.