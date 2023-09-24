الخارجية: المملكة تدين تكرار الممارسات الاستفزازية للمتطرفين في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 5:18 مساءً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعبّرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. وجددت وزارة الخارجية التشديد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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