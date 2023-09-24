شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بيوم الوطن.. جدة التاريخية تتوشح باللون الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جدة التاريخية باليوم الوطني الـ93 بإقامة حزمة من الفعاليات المتنوعة.

وشملت الفعاليات رسومات عن اليوم الوطني وأركان الحرفيين وألوانًا من الفنون الشعبية الوطنية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بجدة.

فيما توشح الجميع بالأعلام الخضراء ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة.

توحيد المملكة

ويُقيم برنامج جدة التاريخية فعاليات اليوم الوطني في جدة البلد، بهدف تسليط الضوء على أهم شواهد التاريخ الوطني وتعزيز روح الانتماء من خلال إعادة ذاكرتهم إلى مرحلة توحيد المملكة وارتباطها الوثيق بجدة التاريخية.