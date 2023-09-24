«الدرونز» تقدم لوحة فنية وطنية في السماء

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وتضمنت الفعالية التي نظمتها أمانة حائل لوحات وعبارات وطنية تنسجم مع هوية اليوم الوطني 93 «نحلم ونحقق»، حيث شكلت كل طائرة درونز نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحا.
وتزامنت الفعالية مع عروض فرقة الفنون الشعبية التي قدمت العرضة السعودية وألوان السامري، مما أضفى جمالية مع عروض طائرة الدرنوز، والألعاب النارية التي امتزجت جمالا في قمم جبل أجا المحيط بمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.
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