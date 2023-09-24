«الدرونز» تقدم لوحة فنية وطنية في السماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت طائرات الدرونز في سماء مدينة حائل لوحات فنية وطنية أبهرت الحضور بمختلف أعمارهم، وذلك بمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها أمانة حائل لوحات وعبارات وطنية تنسجم مع هوية اليوم الوطني 93 «نحلم ونحقق»، حيث شكلت كل طائرة درونز نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحا.

وتزامنت الفعالية مع عروض فرقة الفنون الشعبية التي قدمت العرضة السعودية وألوان السامري، مما أضفى جمالية مع عروض طائرة الدرنوز، والألعاب النارية التي امتزجت جمالا في قمم جبل أجا المحيط بمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.