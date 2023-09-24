شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ غينيا بيساو وترينيداد وتوباغو وتعزي إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، عزى خادم الحرمين الشريفين، رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، في وفاة رئيس الجمهورية السابق جورجيو نابوليتانو.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق، السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الجمهورية السابق جورجيو نابوليتانو.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».