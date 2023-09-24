شكرا لقرائتكم خبر «شواهد العز» تقلب صفحات المملكة منذ التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، خلال فعاليات اليوم الوطني الـ93 فرصة لزواره التعمق في تاريخ المملكة، عبر لوحة فنية بعنوان «شواهد العز» التي تستنطق الماضي والحاضر مع أُفق المستقبل، وذلك ضمن مجمل مساهمات شركة أرامكو السعودية في اليوم الوطني الـ93، إذ جمعت اللوحة ملوك المملكة كافة والنهضة الحضارية، وكأنها تعيد بريق وأمجاد التاريخ منذ عهد الملك المؤسس.

وشكلت اللوحة حالة فنية فريدة لاقت استحسان الفئات العمرية كافة، ينطوي بداخلها مكنونات تأملية تُلهم المتلقي وتستوقفه لساعات، إذ تقلّب صفحات التاريخ وما دوّنته أمهات الكتب، واتكأت على عناصر ورموز عريقة، إلى أن باتت أيقونة مبهجة لكل زوار إثراء الذين اصطفوا لالتقاط صورة مع ملوك المملكة.

وتروي اللوحة الفنية إنجازات الملوك وجهود وقصص عظماء على مر العصور، سرد فنّي حسب وصف كثير من الحضور، وقال أستاذ التاريخ الأكاديمي حمد الأحمري: «إن اللوحة أشبه بذاكرة تاريخية جماعية، استطاعت تحديد ملامح كل ما نبحث عنه بأبعاد فنية».

ويشاطره الرأي الفنان التشكيلي علي العبدالواحد قائلا: «براعة الفّن لا يفوقها شيء، فاللوحة تضم أسرار حضارة بأكملها، بما يوحي تساؤلات ودلالات وإثارة فضول حول المتغيرات لجميع القطاعات».

وحققت لوحة «شواهد العز» النصيب الأوفر في ذكريات الزوار الذين أجمعوا بأنها «تذكار فنّي ينبض بالأمل، ويعكس إرثا حضاريا بطابع فنّي».