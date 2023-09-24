إنجاز 92% من أعمال تطوير واجهة شاطئ أبحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة محافظة جدة 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، والذي يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتوقع افتتاحها بنهاية العام الحالي 2023م. وتبلغ قيمة المشروع نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ205 آلاف م2 وبطول 2.7 كلم، ويحتوي على أعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية.

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