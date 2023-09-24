شكرا لقرائتكم خبر حد أدنى لموديلات حافلات نقل المعتمرين.. وقائمة بأسماء الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الحج والعمرة ألا يقل الحد الأدنى لسنة صنع الحافلة المستخدمة في نقل المعتمرين عن موديل 2014 م، وإعداد قائمة بأسماء الركاب على متن الحافلة.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات، الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، والتي تنص على ألا تتجاوز سنة صنع الحافلات الناقلة عبر المنافذ البرية 10 سنوات.

وأوضحت أن من ضمن ضوابط خدمات نقل المعتمرين توفير خدمات الإسناد على الطرق بحسب النطاق الجغرافي لتواجد النقابة وتوفير خدمات الإسناد البديل في المنافذ ومدن العمرة بمقابل مالي حسب السياسات المعتمدة لدى النقابة، كذلك تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها وزارة الحج والعمرة على وسائل النقل.

الضوابط شملت: