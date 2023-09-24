شكرا لقرائتكم خبر 15 رسالة سعودية على طاولة الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت كلمة المملكة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 رسالة قوية وواضحة، حول جميع القضايا التي تشغل المنطقة والعالم، أبرزها تحقيق الاستقرار في اليمن وليبيا، وخفض التصعيد بالسودان، وحل القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، «نؤكد ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونؤكد أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بحل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأضاف: «بادرنا باستضافة أطراف الصراع في السودان دعما لجهود خفض التصعيد»، ومضى قائلا: «نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة هناك».

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على تأكيد السعودية على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية. نؤكد ضرورة مغادرة كل المرتزقة والقوات الأجنبية الأراضي الليبية».

ومن قضايا الشرق الأوسط إلى الملفات العالمية، إذ قال وزير الخارجية: «نؤكد ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية».

مردفا «نؤكد أن استقرار الأمن في أي منطقة لن يتم إلا بالتشاور بين الدول، وتجنب سباق امتلاك الأسلحة المدمرة للبشرية».

وتحدث عن انتهاك المقدسات، وقال: «نؤكد ضرورة رفض كل أشكال المساس بالمقدسات تحت أي حجة كانت. ونحذر من تكرار حوادث حرق نسخ المصحف الشريف، التي تقوض الاحترام المتبادل ونشر قيم التسامح».

وفيما شدد وزير الخارجية على أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، لفت إلى أن المملكة تقدمت بطلب استضافة معرض اكسبو 2030 تحت شعار «حقبة التغيير: المضي قدما بكوكبنا نحو استشراف المستقبل».

وقال ان «استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا خلال التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية».

وجدد دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا.

وضم الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام رؤساء دول وحكومات من 145 دولة على الأقل، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وجو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

رسائل السعودية في الأمم المتحدة