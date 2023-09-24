ملتقى التحول الرقمي يدعو لتأسيس منصة تجمع الكشافة العربية

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واختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس الأول، مشاركتها في الملتقى الذي استضافته جمعية الكشافة الكويتية ونظمته بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والمعهد العربي للتخطيط تحت شعار «إبداع وابتكار».
وأوضحت عضو لجنة فتيات الكشافة السعودية مناير الدباس، أن أعضاء الوفد الشبابي السعودي كان لهم حضور مشرف في ورش العمل التي تضمنها برنامج الملتقى في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتخطيط التنمية الشخصية، مشيرة إلى أن الملتقى شهد في ختامه عددا من التوصيات، من أبرزها الدعوة إلى تأسيس منصة تجمع الكشافة العربية، والدعوة إلى تفعيل النشاطات العملية، والتأكيد على أن توضع الورش والمنتديات الشبابية من الشباب إلى الشباب بدعم من القادة الكشفيين، والتوصية بوضع خطة للاجتماعات المستقبلية لحل المشكلات من قبل رؤساء اللجان، ووضع مشاريع من قبل المؤسسات الاجتماعية هدفها تطوير المنظمة والأعضاء بالكشافة.
أبرز التوصيات:
- أهمية إشراك المجتمع المدني.
- إقامة الندوات مع المنظمات الدولية واللجنة الشبابية بشكل مباشر.
- أن تكون المواضيع التي تلقى في الملتقيات من قبل اختيار الشباب أنفسهم.
- التأكيد على أن تكون دورات الحماية من الأذى حضورية بدلا من عقدها عبر الاتصال المرئي.
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