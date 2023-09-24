حالة نادرة لزراعة الأسنان بالقصيم تثري المحتوى البحثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح أطباء باحثون في مركز طب الأسنان الإقليمي بالقصيم، في توثيق حالة نادرة لتأثير موقت غير مباشر على العصب السني، نتيجة زراعة الأسنان تم تجربتها على إحدى المراجعات في قسم الزراعة بالمركز، من خلال نشر ورقة علمية في مجلة ولاية نيويورك العريقة لطب الأسنان.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المجلة عنونت على واجهة غلافها الخارجي لإصدار أغسطس/سبتمبر2023 محتوى البحث المنشور من قبل أطباء مركز طب الأسنان الإقليمي، التي كانت عبارة عن زراعة لأحد الأضراس الخلفية بالفك السفلي أدت لحدوث تأثير غير مباشر على العصب السني بأعراض مؤقتة استمرت لعشرة أيام تقريبا.

وبين التجمع أن الدراسة خلصت إلى توصيات عملية منها أهمية التشخيص الدقيق عبر الأشعة المقطعية قبل الزراعة، وتأثير الأشكال التشريحية المختلفة لقناة العصب الفكي على الزراعة وما يصاحبها من عوامل تتعلق بكثافة العظم السنخي وزمن الخلع للأسنان قبل الزراعة، وهي أبعاد تضاف للبعد المسافي الذي جرت العادة للتخطيط عليه في حالات الزراعة في هذه المنطقة من الفم دون اعتبار الجوانب المضافة لهذه الدراسة التي أكدت أهمية التواصل الفعال مع المريض خاصة في حالات التأثير المؤقت وما له من أثر نفسي وجسدي يساعد على عملية التعافي التام.

ودعمت الحالة المدروسة بمراجعة علمية ممنهجة لتثري المحتوى البحثي في مجال زراعة الأسنان والتعقيدات الجراحية الناتجة عنها وكل ما يخص إصابات العصب السني غير المباشرة في إجراءات علاجات الأسنان المختلفة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

أطباء شاركوا في الدراسة البحثية: