مغامرات غريلز المثيرة للتحديات والحماس في براري المملكة

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: «يشتهر بير غريلز بمغامراته المثيرة للحماس، والتحديّات في الحياة البرية والطبيعة، ومع ذلك دائما ما تتمثل الرسالة الأهم في صلب هذه المغامرات» .
وأضاف: «سنعمل مع فريق Bear Grylls Survival Academy على تقديم تجارب المغامرات في الطبيعة للجميع وللفئات العمرية المختلفة، بغض النظر عن القدرة البدنية والمعرفية».
وتلتزم «البحر الأحمر الدولية» بتوظيف وتدريب العشاق من المحليين في خوض المغامرات، والقدرة على التحمل في الحياة البرية، ومهارات القيادة الاستكشافية، مما سيسهم في استحداث المئات من الوظائف للسعوديين في صناعة جديدة في السعودية، ومن الممكن أن تتاح الفرصة لمجموعة من المغامرين السعوديين بالعمل في أكاديميات «بير غريلز» التي ستتاح في جميع أنحاء السعودية، فضلا عن تقديم الدورات التدريبية بأنفسهم، وخلق جيل جديد من عشاق تجارب البقاء على قيد الحياة، والباحثين عن المغامرات.
بدوره، أكد المدير العام لـ Bear Grylls Survival Academy بول جاردينر، أن وجهة «البحر الأحمر» في المملكة تُعد من أجمل المواقع التي تتمتع بالمسطحات الطبيعية الخلابة والمتنوعة على الإطلاق، بدءا من جبالها الشاهقة وصولا إلى وديانها السحيقة، مرورا بالكثبان الرملية والسواحل، متطلعا إلى استحداث سلسلة من التحديّات والتجارب المثيرة والمقدمة من Bear Grylls Survival Academy، التي ستتيح بدورها للأشخاص والمغامرين اختبار مدى قدرتهم على التحمل في التحديات والتغلب عليها.
ماذا توفر الشراكة مع الأكاديمية؟
- تعلم كيفية تشكيل فرق العمل والتكيف مع الحياة البرية.
- اكتساب مهارات البقاء على قيد الحياة عبر مجموعة متنوعة ومختارة من الدورات التدريبية المصممة من مؤسس الأكاديمية.
- التعاون في الفرص المتاحة مع العلامة التجارية «أكون» التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية».
- برامج الصحة البدنية والنفسية.
- تقديم تجارب للضيوف والزوار من ذوي الإعاقة.
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