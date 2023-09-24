علاج مريض أزمة قلبية بالأكسجين عالي التركيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز صحة القلب، إنجازا طبيا جديدا، باستخدامها تقنية SSO2 (أكسجين عالي التركيز)، وذلك لمريض يعاني أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي. وأوضحت المدينة الطبية أن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميا ومعترف بها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضا الأمريكية.

وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة، وسيغادر المدينة قريبا.

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