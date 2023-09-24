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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تفاصيل مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يواجه الأهلي المصري نظيره سان جورج الإثيوبي على ملعب الأخير الاعتباري "ستاد القاهرة الدولي" وذلك في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

يسعى المارد الأحمر للدفاع عن لقبه المفضل الذي حققه في 11 مرة آخرها نسخة العام الماضي، والبداية ستكون من بوابة النادي الإثيوبي العنيد، وإن كانت الأمور تبدو أسهل مع إقامة المباراة في العاصمة المصرية القاهرة.

بدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بصورة مثالية بفوزٍ ساحق على المصري البورسعيدي 4-0، ويستهدف الآن ردة فعل أفريقية على خسارته لدرع السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، من خلال العبور بسلاسة إلى دور المجموعات من دوري الأبطال.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيدخل مواجهة سان جورج منقوصًا من عديد اللاعبين أبرزهم أنتوني موديست لعدم القيد الأفريقي والثنائي رضا سليم وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسان جورج هو الأحد 24 سبتمبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي وسان جورج عبر شاشة قنواتها المفتوحة، ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "OnTime Sports HD" المجانية.

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

حكم مباراة الأهلي وسان جورج

استقر الاتحاد الإفريقي على حكم مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا، وهو التشادي ألفريد أرمي بوسري، حكمًا للساحة، ويساعده مواطنوه، الثنائي بوجالا عيسى وموسى حفيظ، والحكم الرابع عبد الكريم عثمان، ويراقب المباراة أحمد إيدي.

تشكيل الأهلي ضد سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر.

الأهلي صاحب اللقب

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الموسم المنصرم على حساب فريق الوداد المغربي، بعد أن نجح المارد الأحمر في الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفرض رجال مارسيل كولر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية مركب «محمد الخامس»، ويحصد النجمة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويدخل النادي الأهلي، مباراة فريق سان جورج الإثيوبي، وهو يعاني من العديد بالغيابات التي قد تؤثر على كتيبة مارسيل كولر خلال المباراة، ويغيب عن المارد الأحمر كل من:

- عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وبيرسي تاو: للإصابة.

- ويفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقاف، وذلك عقب طرده مع الجيش الملكي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

- بينما يغيب المهاجم الفرنسي الجديد للفريق الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي خلال المباراة، نظرًا لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى، وبالتالي لن يكون متاحا قبل دور المجموعات حال تأهل إليه الأهلي.