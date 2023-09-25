البرلمان العربي يستنكر تمزيق نُسخ من المصحف الشريف في لاهاي

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محمد بن مسعود - الدمام - استنكر البرلمان العربي، قيام جماعة متطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات في لاهاي، مشددًا على رفضه التام لهذه الأفعال غير المسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالب البرلمان العربي، في بيان له اليوم، بضرورة إصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكدًا أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يُسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.

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