فرنسا تقرر إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها وإعادة سفيرها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 9:01 مساءً

قررت باريس إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد. وتفصيلاً، قال "ماكرون" في مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر"، مضيفًا أن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا. أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري"، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.

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