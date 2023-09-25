شكرا لقرائتكم خبر عن مطار البحرين يرحب بالقادمين من المملكة في اليوم الوطني الـ93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب مطار البحرين الدولي ترحيباً خاصاً بالأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية المميزة ذات الطابع التراثي والثقافي المشترك بين البلدين، احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، مما يعبر عن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع كل منهما.

وتضمنت الفعاليات عروضاً قدمتها فرقة شعبية، علاوةً على الضيافة العربية الأصيلة والهدايا الخاصة والتوزيعات ذات التصاميم المستوحاة من هذه المناسبة.