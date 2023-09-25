شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الممارسات الاستفزازية من المتطرفين في "الأقصى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على بواباته، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

قوات الاحتلال

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 5 شبان فلسطينيين عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم عبر الحاجز المذكور، وقامت بتقييدهم، واحتجازهم لساعات".